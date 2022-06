homify 360°: bezpieczny dom

Bezpieczny dom projektu Roberta Koniecznego zlokalizowany został pod Warszawą. Patrząc na niego z zewnątrz, pierwsze skojarzenie, które przychodzi nam do głowy, to twierdza. Bryłowata konstrukcja niczym z betonu, masywne ściany, brak okien i drzwi, a także gruby mur okalający całość- ciężko opędzić się od wizji więzienia.

Nic jednak bardziej mylnego.

Budynek ten, zgodnie z życzeniem klienta, miał być ultra bezpieczny i chronić swoich mieszkańców w jak najlepszy sposób. Zamysł ten prześwieca całemu projektowi, bazującemu na wielu wyjątkowych rozwiązaniach, które są bardzo nowoczesne i zaawansowane technologicznie. Zewnętrzne ściany domu są ruchome, więc za dnia otwierają go na zewnątrz w taki sposób, że dolne części fasady przesuwają się prostopadle do muru, tworząc plan przed-wejściowy, dodatkową sferę bezpieczeństwa. Powoduje to, że nawet jeżeli ktoś przejdzie przez mur otaczający posiadłość, nie dostanie się do środka domu, ani do ogrodu, bez zgody mieszkańców.