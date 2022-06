Świetny pomysł na rozbudowę domu

Kuchnia jest idealnym przykładem nowoczesnej, funkcjonalnej aranżacji. Meble kuchenne praktycznie wbudowano w ścianę, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo miejsca. Zabudowa o białych frontach na wysoki połysk odznacza się współczesnym designem, ale i jest niezwykle pojemna. Centralnym elementem kuchni jest wyspa kuchenna z miejscami do siedzenia, która czyni z tego pomieszczenia prawdziwe serce domu. Przez wielkopowierzchniowe okna do środka wpada mnóstwo naturalnego światła.