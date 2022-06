10 pomysłów na projekt małej kuchni!

Białe, tradycyjne wnętrze nie wyklucza wyrazistych dodatków, które tworzą artystyczny charakter każdej przestrzeni. W tym przypadku w projekcie małej kuchni wykorzystano czerwoną, oryginalną lodówkę, która całkowicie odmieniła charakter tego klasycznego wnętrza. Jest to prosty sposób na to, aby odmienić nudne wnętrze i sprawić, że stanie się interesujące, ciekawe. Lodówka, którą wykorzystano do aranżacji tej małej kuchni designem nawiązuje do stylu retro jednak kolor oraz najwyższa technologia klasyfikują ją jako nowoczesny sprzęt do każdego typu wnętrz.