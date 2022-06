9 niezawodnych trików na urządzenie wąskiej łazienki!

Przy urządzaniu łazienki stajemy zawsze przed pytaniem: wanna czy prysznic? Wąska łazienka często ogranicza nasz wybór do prysznica, z racji tego, że wanna zajęłaby połowę z naszej powierzchni funkcjonalnej. ( Choć zgodzę się, że nie w każdym przypadku.) Jeśli prysznic, to jaki? Wąska łazienka lubi nowoczesność. Zamiast kupować klasyczną, tradycyjną kabinę stwórzmy własną. Schowana we wnęce kabina prysznicowa stworzona z dobrze wyprofilowanych płytek podłogowych i szklanej ściany zajmie dokładnie tyle miejsca ile jesteśmy w stanie na to przeznaczyć. Zaoszczędzimy przy tym przestrzeń, wprowadzimy odrobinę nowoczesności, a w dodatku zaledwie kilka centymetrów dalej będziemy mogli umieścić inne sprzęty łazienkowe.