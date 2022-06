14 nowoczesnych łazienek, które motywują do zmiany własnej

Naturalne światło to największy sprzymierzeniec optycznego powiększania przestrzeni bez którego nawet najlepiej urządzona łazienka wyda się ciasna i nieco mroczna. Podczas każdej aranżacji łazienki powinien zostać uwzględniony jak najlepszy dostęp naturalnego światła do pomieszczenia. Okno to konieczność w mini łazience, a duże okno to luksus, który diametralnie odmieni wnętrze. Jeżeli mamy taką możliwość, to zdecydowanie powinniśmy zamontować ogromne okno, które rozjaśni naszą łazienkę!