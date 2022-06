To 72 metrowe mieszkanie oferuje 8 wskazówek na życie w eleganckim domu

Atrakcyjny oraz elegancki sposób na rozjaśnienie ciemnej łazienki. To pomieszczenie najczęściej pozbawione jest otworu okiennego, a więc naturalne światło dzienne nie dociera tutaj. W celu powiększenia oraz rozjaśnienia tej przestrzeni warto zastosować taśmę ledową, która oświetli nam daną część łazienki oraz stworzy ciekawą i oryginalną iluminację. Taki sposób oświetlenia to plus dziesięć punktów do Waszej eleganckiej łazienki.