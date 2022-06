Minimalistyczny dom – kiedy mniej znaczy więcej

Pewnie nie jesteście zaskoczeni, że to wnętrze jest… minimalistyczne. Chociaż w Europie minimalizm kojarzy się z nurtem artystycznym po II Wojnie Światowej, to w Japonii jest po prostu kulturą praktykowaną od dawna. Surowe wnętrza, prawdziwe, naturalne materiały i ich użycie bez dodatkowego upiększania to charakterystyka tej estetyki, która skupia się na tym, że nic nie jest wieczne, nic nie jest skończone i nic nie jest perfekcyjne.