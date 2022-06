95 m² domu marzeń!

Mała ława betonowa, z zaokrąglonymi kątami to doskonałe miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu, na tle wyjątkowego domu i pięknych okoliczności przyrody. Minimalistyczny ogród nie zaburza tego co stworzyła natura. Wieczorową porą, dom prezentuje się wyjątkowo ciepło i nastrojowo. Jego mieszkańcy to prawdziwi szczęściarze!