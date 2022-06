Pomysły na prezenty- dekoracyjne poduszki i jaśki

Nic tak dobitnie nie mówi „kocham Cię”, jak wyznanie to wytatuowane na skórze. Dla tych, którzy nie chcą posuwać się do tak ekstremalnych gestów, proponujemy prostsze rozwiązanie- ta poduszka z miłosnym wyznaniem wymalowanym na tkaninie, to świetny upominek dla tych, do których czujemy miętę. Nie tylko niezwykle romantyczny, ale także oryginalny i ciekawy prezent!

