Ceglany dom rodzinny o nowoczesnym wnętrzu

Bryła budynku z zewnątrz prezentuje się niczym nostalgiczne marzenie o wakacjach na wsi… Wspomniany już dach kryty strzechą, piękne ceglane mury, zielone, drewniane ramy okien i drzwi, a także kamienny murek, co ciekawe, porośnięty trawą i małymi krzaczkami. Wszystko to tworzy wiejski klimat bliskości natury oraz historii. Ciekawi co czeka za progiem?