Współczesny dom zanurzony w naturze

Fenomenalny i niezwykle lekki projekt domu jednorodzinnego, którego prosty dizajn oraz wykorzystanie naturalnych materiałów stworzyły niebanalną strukturę architektoniczną. Budynek znajduje się w pośrodku tętniącej życiem natury, wysokich drzew iglastych, które podkreślają spójny klimat domu. W zachodniej części Austrii, w miejscowości Vorarlberg, położonej w alpejskim paśmie górskim, głównym przychodem jest turystyka oraz zagraniczni turyści, dlatego miasto w dużej mierze nastawione jest na rozwój tej gałęzi gospodarki.

Nasz dzisiejszy bohater cyklu homify 360 to doskonałe miejsce do stworzenia bazy noclegowej czy apartamentów na wynajem. Posiada przede wszystkim oryginalną strukturę, harmonijny i zrównoważony wygląd, który spójnie współgra z naturą, a co najważniejsze zapierający dech w piersiach widok. To lokalizacja wprost idealna do sielskiego i spokojnego życia. Zobaczcie jak dom prezentuje się w całości i od środka!