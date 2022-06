Pomysły na prezenty: pościel na zimę

O tej porze roku noce są niezwykle zimne, co spowodowało wymianę lekkich i cienkich kołder używanych latem, na grube i ciężkie pierzyny. Nie tylko właściwa kołdra jest zimą bardzo ważna, ale także pościel odgrywa istotną rolę we wprowadzeniu ciepłego nastroju do każdej sypialni. O tej porze roku chowamy pościel w kwieciste wzory i o intensywnych kolorach do szafy, a wybieramy tę, o cieplejszych, bardziej stonowanych odcieniach i przytulnych wzorach. Oto kilka propozycji na komplety pościeli w sam raz na zimę!