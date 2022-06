6 pomysłów na modernizację korytarza

Okładzina ścienna to jeden z bardziej efektywnych sposobów odmiany danej przestrzeni. Po pierwsze zaproponowany sposób należy do tanich rozwiązań – prostokąt o wymiarach 44 x 58 cm może kosztować ok. 4 zł. Po drugie ilość wzorów i kolorów jest na tyle bogata, że z pewnością każdy dobierze coś odpowiedniego do swojego wnętrza. Producenci prześcigają się w coraz to bardziej nowoczesnych i współczesnych nadrukach, wzorach, zatem my jako odbiorcy, mamy naprawdę szeroką gamę produktów do wyboru. Na zdjęciu powyżej wąski korytarz z jednej strony pokryto okleiną ścienną, natomiast z drugiej zdecydowano się na wyrazistą kontrę w postaci mocnego koloru. W ten sposób wnętrze stało się bardziej atrakcyjne, oryginalne i co najważniejsze nowoczesne!