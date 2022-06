Boże Narodzenie na całym świecie- Brazylia

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, choć ciężko wyobrazić sobie święta na słonecznej plaży w Rio, także w Brazylii nadchodząca Gwiazdka wzbudza wiele emocji. Brazylia to niezwykle duży kraj, zarówno jeżeli chodzi o powierzchnię, jak i ludność. Z tego powodu tradycje bożonarodzeniowe różnią się silnie w zależności od regionu. Cały naród czeka jednak na ten czas, przygotowując się do niego w podobny sposób jak my w Europie- kupując prezenty, choinki, spotykając się z rodzina i przyjaciółmi, a także oglądając świąteczne przeboje filmowe, takie jak Kevin sam w domu. Dla Brazylijczyków najważniejszym daniem bożonarodzeniowym jest indyk. Większość zwyczajów wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej, a zostały one dostosowane do lokalnych tradycji oraz do panującego w Brazylii klimatu.

Dowiedzcie się nieco więcej na temat Bożego Narodzenie w tym pięknym kraju!