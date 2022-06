Dwa oblicza jednorodzinnego domu

Odkrywając i poznając stale nowe struktury architektoniczne, dziś chcielibyśmy przedstawić Wam projekt oraz realizację polskich architektów. Dom od frontu prezentuje się bardzo wiejsko, rustykalnie, a wszystko za sprawą kamiennych oraz drewnianych elementów fasady. Dzięki ich niezwykłemu połączeniu udało się stworzyć iście sielski klimat posiadłości. Powierzchnia mieszkalna tego obiektu jest imponująca, bowiem wynosi ok. 335 m2, nie licząc piwnicy, sieni, garażu oraz strychu. A więc oprócz tego metrażu dodatkowo właściciele mają do zagospodarowania ponad 300 m2 ekstra przestrzeni. Imponujący metraż, który z pewnością byłby spełnieniem marzeń wielu z nas. Zatem zapraszamy Was do zapoznania się z tą piękną posiadłością skrywającą swe drugie oblicze, o którym zapewne niebawem się przekonacie.