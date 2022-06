8 kuchni z półkami, gotowych do skopiowania!

Czy nie czujecie czasem, że w Waszej kuchni panuje rozgardiasz, a i tak nic nie jest pod ręką? Jeśli odpowiedzią będzie nieśmiałe tak , to może warto zastanowić się nad wprowadzeniem wiszących półek do tego pomieszczenia. Oczywista różnica pomiędzy otwartymi półkami a szafkami polega na tym, że w tym pierwszym przypadku wszystko będzie na widoku, zatem teoretycznie utrzymanie porządku wydawać się może trudniejsze… W praktyce jednak, jeśli należymy do osób, które lubią mieć wszystko pod ręką, to i tak wyciągamy potrzebne produkty i akcesoria z szuflad, później pozostawiając je na blacie. Półki w takich przypadkach ratują sytuację.

Poza tym możliwości aranżacyjne, jakie otwierają, naprawdę warte są uwagi… Dzisiaj przedstawiamy Wam 8 kuchni z półkami, które są gotowe do skopiowania w Waszych domach!