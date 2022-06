9 wspaniałych szaf do Waszych sypialni

Projekt EBAE Interiorisme, firmy zajmującej się montażem szaf i meblami na wymiar, jest bardzo spokojny i minimalistyczny. Przesuwne drzwi, po otwarciu ukazują półki i miejsca na wiszące ubrania rozmieszczone w sposób geometryczny. Nowoczesne wzory znajdują się nie tylko na zewnątrz, wewnątrz także jest styl i sztuka. Pomaga to utrzymać porządek w szafie, co w znacznym stopniu przyczynia się do naszego odczuwania przestrzeni.

Lekki dotyk miękkiej tkaniny dostarcza ciepło do pomieszczenia. Projekt szafy można uzupełnić o chodnik czy dywan w zależności od stylu dekoracji.