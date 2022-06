Dom 200 metrów za 189 tysięcy

Kiedy przychodzi ten upragniony moment i budowa własnego domu jednorodzinnego staje się możliwa, wybór odpowiedniego projektu do łatwych nie należy… W końcu większość z nas podejmuje się tego wyzwania tylko raz w życiu i w nowym budynku zamierza spędzić wiele lat. Nasza rada to oglądać jak najwięcej projektów. Wtedy bez wysiłku uświadamiamy sobie, co nam się podoba, a co nie.

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji przyjrzymy się, jaki przepis na realizację marzenia o podmiejskim domu proponują architekci z biura HQ-design z rosyjskiego miasta Engels. Zaleta ich projektu? Cena jego realizacji to zaledwie 189 tysięcy złotych!