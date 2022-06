10 wyjątkowych pomysłów na płytki ścienne!

Ściana to bardzo wyjątkowe miejsce, które możemy zaaranżować na kilka sposobów, m.in. postawić na ciekawą, wzorzystą tapetę, wyrazisty kolor ściany, powiesić ciekawe plakaty, zdjęcia czy po prostu wyłożyć ją płytkami ceramicznymi. Jak widać rozwiązań w tej kwestii nie brakuje, najważniejsze to dobrać odpowiednio materiał do charakteru pomieszczenia. Co to oznacza? Posłużmy się przykładem. Kuchnia w całości wyłożona wzorzystą tapetą nie jest na tyle funkcjonalna i praktyczna co kuchnia, w której zdecydowano się na płytki ceramiczne.

Płytkami ceramicznymi możemy wyłożyć zarówno ściany jak i podłogi w danym pomieszczeniu. Pamiętajmy o tym, że nie każda przestrzeń nadaje się do tego typu rozwiązania, np. sypialnia to wyjątkowe, intymne miejsce, w którym stawiamy na komfort i wygodę. Mamy czuć się bezpiecznie i luksusowo. Niestety płytki nie dadzą nam takiego efektu jakiego się spodziewamy. Dlatego to pomieszczenie najlepiej wykreślić z listy Natomiast łazienka czy kuchnia to miejsca idealne na wykorzystanie płytek czy to na ścianie czy na podłodze. Płytki na ścianie są przede wszystkim bardzo praktyczne oraz łatwe w utrzymaniu. Brud jaki się zbiera na nich wystarczy przetrzeć mokrą szmatką z odrobiną płynu do mycia naczyń, następnie przetrzeć suchym ręcznikiem i efekt błyszczącej, czystej nawierzchni mamy gwarantowany. Prócz tego, że są łatwe w utrzymaniu to również odporne na wilgoć oraz nagłą zmianę temperatury. Cieszą się sporą wytrzymałością jednak zdarza się, że pękają po zderzeniu z garnkiem czy kubkiem.

Oprócz tych wszystkich zalet dodatkowo cieszą się wyjątkowo atrakcyjnym wyglądem. Na rynku znajdziemy nawet takie płytki, które imitują drewno czy kamień. Dzięki temu możemy stworzyć naprawdę atrakcyjną, oryginalną przestrzeń.