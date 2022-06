Oryginalne wzory tapet do modnych wnętrz!

Wybór odpowiedniej tapety do wnętrza naszego mieszkania to nie lada wyzwanie! Prócz tego, że musimy przebrnąć przez ogrom deseni dostępnych na rynku to kolejnym ważnym krokiem jest dobór mebli.

Meble powinny być tłem dla wyrazistej, wzorzystej tapety, która ma być centralnym punktem aranżacji pokoju. Jeżeli jednak decydujemy się na delikatny, stonowany wzór tapety utrzymany w jednolitej kolorystyce możemy wówczas zaszaleć z meblami. Co to oznacza? Możliwość doboru ekstrawaganckich, kolorowych mebli, które nadadzą oryginalnego charakteru do wnętrza. Jednak nie tylko z kolorem możemy zaszaleć. Wyrazisty kształt, materiał oraz forma mebli są jak najbardziej mile widziane.

Zasada wykorzystania wzorzystej tapety w mieszkaniu jest prosta. Najlepiej jeżeli zdecydujemy się wyłożyć nią jedną, góra dwie ściany. Niezależnie od wzoru tapety może ona przytłoczyć wnętrze, powodując, że będzie sprawiało wrażenie ciężkiego. Zapewne nie takiego efektu oczekujemy jeżeli decydujemy się na konkretny wzór tapety.

Moda na ozdobne tapety trwa już od jakiegoś czasu. Jednak nie zawsze była tak chętnie wykorzystywaną formą aranżacji wnętrza. Jeszcze 15 lat temu tapeta maskowała defekty ścian w pomieszczeniu, w którym się znajdowała. Rodzaj, kolor oraz deseń były mocno ograniczone i zazwyczaj dotyczyły roślinnych motywów bądź imitowały drewno lub kamień. Dziś wybór mamy nieograniczony, a wzorów tapet na rynku jest tyle co klientów.