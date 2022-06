12 wspaniałych kuchni prowansalskich!

Zapewne większość z Was zastanawia się jak wygląda kuchnia, która została urządzona w stylu prowansalskim. Otóż zacznijmy od scharakteryzowania stylu prowansalskiego, co to w ogóle jest, jakie kolory nawiązują do niego, materiały oraz dodatki.

Mówi się, że styl prowansalski Nawiązuje do malowniczej Prowansji, kojarzonej ze słońcem, winem oraz z pachnącymi polami kwitnącej lawendy, która stała się znakiem rozpoznawczym tegoż stylu. Tak w najmniejszym skrócie można by go scharakteryzować. Bardzo często styl prowansalski nawiązuje do motywów kwiatów, lawendy, winogron oraz wszelkiego rodzaju ziół. Wykorzystuje się mnóstwo rzeźbionych zdobień w drewnie bądź kamieniu. Co ma nadać wyjątkowego klimatu. Jego kolorystyka ogranicza się do jasnych odcieni błękitu, fioletu, żółci oraz szarości. Jednak styl prowansalski to głównie kolor biały zestawiony z charakterystycznymi, zdobionymi, kolorowymi dodatkami utrzymanymi w różowej, delikatnej tonacji.

Meble wykorzystywane do aranżacji kuchni w stylu prowansalskim to głównie białe bądź bielone drewniane szafki kuchenne, które posiadają wyjątkowe rzeźbienia w drewnie. Dzięki temu ich charakter jest niepowtarzalny, a kuchnia urządzona w tym stylu jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju. Wnętrza utrzymane w tym stylu są łagodne, spokojne, wprowadzają harmonię do naszego życia. Elementy dekoracyjne powinny być utrzymane w stylu retro, który dodatkowo podkreśla niezwykły styl pomieszczenia.

Dopuszczalnymi deseniami w stylizacjach prowansalskich wnętrz są pasy, krata oraz kwiaty. Całość powinny zwieńczyć oryginalne świeczniki, ramki ze zdjęciami, miękkie poduchy oraz zielone rośliny doniczkowe. Dzięki tym detalom nasze wnętrze zyska prawdziwego prowansalskiego stylu.