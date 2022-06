Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz: 45 wspaniałych sypialni

W naszych domach staramy się wprowadzić trochę naszej osobowości w każdym z pomieszczeń, ale jeśli mamy wybrać jedno pomieszczenie, które najbardziej zasługuje na naszą uwagę i personalizację, to będzie to nasza sypialnia. Szczególnie osoby dzielące mieszkanie z rodziną lub współlokatorami wiedzą, że własny pokój/sypialnia jest pewnego rodzaju azylem i schronieniem. Jest to miejsce, do którego zawsze możemy uciec, w którym możemy się zrelaksować i poznać samych siebie. Dlatego też, dobrze żeby nasz pokój był przytulny i schludny. Planując swoją sypialnię, powinniśmy myśleć o tym, że od jej wystroju będzie zależała panująca atmosfera i charakter pomieszczenia. Najważniejsze, żebyśmy dobrze czuli się we własnym pokoju! Spróbujmy osiągnąć harmonię pomiędzy funkcjonalnością i estetyką i stwórzmy spokojną, ciepłą i praktyczną sypialnię. Przy aranżacji wnętrza nie ma konkretnych reguł – wszystko jest kwestią wyboru. Są ludzie, którzy lepiej czują się w bardzo czystych pomieszczeniach i tacy, którzy lubią troszkę kontrolowanego bałaganu.

Przytoczmy tu piękne powiedzenie: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej . Nawet ludzie uwielbiający podróże potwierdzą, że to uczucie, kiedy wchodzimy z powrotem do domu, bierzemy prysznic we własnej łazience i wysypiamy się we własnym łóżku jest niepowtarzalne. O tym samym marzymy po długim i ciężkim dniu w pracy lub na uczelni. Ponieważ kochamy nasze własne cztery ściany, pokochajmy również ich urządzanie! Każdy z nas ma inne gusta i inne poczucie smaku. Dlatego też kupujemy różne ubrania. To samo dotyczy naszych domów. Ubierzmy je wedle własnego gustu i upodobań. Wybierzmy meble, akcesoria, kolorystykę i materiały, które najlepiej wyrażą nasz charakter, i wśród których będziemy się czuć jak ryba w wodzie. Oczywiście, zachęcamy też do skorzystania z pomocy specjalistów, którzy pomogą nam ukierunkować nasze marzenia i wybrać najlepsze z możliwych opcji.

To, czy urządzimy nasz pokój na styl nowoczesny czy rustykalny, czy postawimy na monochromatyczne czy kolorowe wnętrze powinno zależeć tylko i wyłącznie od naszych osobistych preferencji. Niezależnie od tego jaki styl wybierzemy, bardzo ważne jest, żeby całość była zrównoważona i spójna. Oznacza to, że powinniśmy zwrócić uwagę na dostępną przestrzeń, żeby dobrać odpowiednie meble. Jeśli mamy wystarczająco dużo miejsca w sypialni, możemy ją wypełnić dużym łóżkiem, szafkami, półkami i regałami, między innymi. Jednak przy niewielkim metrażu, konieczne będzie dogłębne przemyślenie wystroju i mądre wykorzystanie przestrzeni.

Nie zapominajmy też o przypadkach, w których jesteśmy odpowiedzialni za urządzenie czyjegoś pokoju, jak w przypadkach pokoi dziecięcych lub przedszkoli. Oprócz oczywistego faktu, że w przypadku pokoi dziecięcych najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci, to również warto zastanowić się nad stworzeniem inspirującej i kreatywnej przestrzeni, w której dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje. Pokój dziecięcy powinien się charakteryzować dużą ilością światła, neutralnymi barwami i praktycznymi elementami wyposażenia, jak półki i komody, gdzie będzie można poukładać zabawki i ubrania. Dla dzieci, elastyczna architektura jest bardzo ważna, ponieważ z upływem lat będą się zmieniały ich potrzeby, upodobania i gusta. Łóżeczko stanie się łóżkiem, kącik zabaw zajmie biurko, i tak dalej. Nastawmy się więc na częste zmiany w pokoju dziecięcym. Więcej na ten temat znajdziecie w Katalogu Inspiracji: Jak zmienić pokój dziecięcy w pokój młodzieżowy?

Przygotowaliśmy dla Was aż 45 przykładów na stworzenie szczególnego miejsca w domu. Ciekawe, które z nich najbardziej przypadną Wam do gustu.