Kiedyś nudny, a dziś tętniący życiem: metamorfoza domu parterowego

Hmm.. co tu się tak właściwie stało? Udało się w jakiś magiczny sposób usunąć stary dom i zastąpić go nowym? To pierwsze skojarzenie jakie przychodzi nam do głowy!

Architekci zatrudnieni by przeprowadzić modernizację budynku zdecydowanie nie rzucali słów na wiatr i zrobili dobry kawał roboty. Dzięki drewnianej elewacji i wykończeniom z wykorzystaniem ocynku galwanicznego, a także dzięki ostrym i wyraźnym liniom ten dom wygląda jakby był wybudowany gdzieś w przyszłości i odesłany w teraźniejszość.