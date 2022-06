Jak dekorować wnętrze poduszkami?

Dla niektórych z nas stonowana paleta pasteli i łagodne kolory to idealny wybór do salonu. W przestrzeni zaprojektowanej przez Roselind Wilson Design wszystkie barwy świetnie ze sobą współgrają. Stworzenie pokoju o neutralnej palecie kolorów jest bardzo proste; upewnij się, że wybierasz barwy z tej samej rodziny lub o tej samej bazie. Taki styl jest idealny dla tych, którzy lubią proste wnętrza oraz wolą unikać śmiałych wzorów i kolorów. Jest to świetne rozwiązanie do formalnych pomieszczeń jak i tych klasycznych, które nie podążają za zmieniającymi się trendami i modą.