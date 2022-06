Przytulna górska chata w Szwajcarii

Kuchnia jest połączona z jadalnią. Wybrano do niej meble z nierdzewnej stali, co daje ciekawy kontrast z drewnem na ścianach i podłodze. Blat i zlew, będące częścią wyspy kuchennej, zostały wykonane ze specjalnego rodzaju kamienia o nazwie Pietra del Cardoso. Kamień ten przybiera od turkusowych po szare barwy. Jego pochodzenie i skład nadają mu dużej zwięzłości, dzięki czemu jest niezwykle odporny na pękanie i warunki atmosferyczne. Dlatego też, świetnie sprawdza się jako wysokiej jakości blat do kuchni. Pietra del Cardoso jest wydobywany w Alta Versilia w Alpach.