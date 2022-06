Wspaniałe sposoby na upiększenie werandy

Najprostszą metodą na stworzenie bardzo przyjemnej strefy wejściowej do naszego domu jest wykorzystanie bardzo prostej konstrukcji półotwartej werandy. Jest to typowy element budownictwa letniskowego, a już same te konotacje wprowadzają pozytywną atmosferę i wywołują uśmiech na ustach. Tworząc werandę na styl domku letniskowego mamy duże pole do popisu: możemy zdecydować się na drewnianą balustradę, lub zrezygnować z balustrad, jak widać na zdjęciu powyżej. Możemy również wykorzystać bardziej nowoczesne materiały i wzory – nic nie stoi na przeszkodzie by łączyć tradycyjną koncepcję werandy z nowoczesnymi możliwościami i rozwiązaniami architektonicznymi.