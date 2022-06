7 pomysłów, które powiększą Twój dom, za bardzo małe pieniądze

Dom lub mieszkanie z wysokim sufitem to idealny pretekst do zaaranżowania w nim antresoli, czyli dodatkowego piętra, na którym moglibyśmy urządzić sypialnię lub miejsce do pracy. Zadanie wcale nie należy do trudnych i absorbujących. Antresolę można postawić nawet w 3 dni, pod warunkiem, że wcześniej stworzymy odpowiedni plan i zastanowimy się nad głównym materiałem konstrukcji – metal bądź drewno. Mając wszystko dokładnie rozplanowane i rozpisane możemy przystąpić do budowy dodatkowego piętra.