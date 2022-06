W 8 krokach do baru w salonie!

Następnie chcieliśmy pokazać Wam skrajny, bardzo niewielki pomysł i sposób na stworzenie mini barku we własnym domu. Jest to mały stoliczek z wystawionymi alkoholami i kieliszkami. Bardzo oszczędny w ilości i rozmiarze domowy gadżet, który jednak skupia wszystko co potrzebne do szybkiego zaserwowania napoju. Najlepiej gdyby był to stolik szklany, idealnie gdyby był dwupoziomowy i na kółkach, ale taki z nożycową konstrukcją nóg wypada równie zgrabnie! Bar w salonie można zaprojektować w różny sposób, może to być nawet taki niewielki akcent, który i tak ogromnie odda temat i przesłanie.