Górska chata z niespodziewanym wnętrzem!

Większość z nas uwielbia spędzać wolny czas w górach. Świeże powietrze, piękne krajobrazy i ogromna ilość zieleni sprawiają, że tereny górzyste doskonale wpływają na nasze zdrowie, ale też dobre samopoczucie. A co, jeśli postanowimy porzucić szybki rytm wielkich miast i przenieść się do malowniczej góralskiej wioski? Na pewno kiedyś pojawiła się w Waszych głowach myśl, czy nie rzucić wszystkiego i nie stworzyć własnego domu marzeń z daleka od ulicznego zgiełku, hałasu i nadmiernego ruchu. Nasi architekci przychodzą Wam z pomocą, udowadniając, że dom w górskim otoczeniu może być zachwycający i idealnie przystosowany do otaczającego go krajobrazu.

Co jest oryginalne w tym projekcie? Przede wszystkim to, że projektanci porzucili myśl tworzenia kolejnego wiejskiego domu, w którym dominuje folklor i przywiązanie do okolicznego wzornictwa. Ich aranżacja urzeka nowoczesnym minimalizmem, dbałością o geometryczne detale i chłodną kolorystyką. Spójrzcie na dach – czyż nie dopasowuje się on idealnie swoim kształtem w różnorodne skaliste szczyty w tle?