Minimalistyczny dom, który robi ogromne wrażenie

Minimalistyczna architektura zdobywa sobie coraz szersze grono zwolenników. Przyciąga w niej monochromatyczna kolorystyka, najwyższej jakości materiały oraz proste, ponadczasowe formy.

Dziś zabierzemy Was do jednego z domów wybudowanych w zgodzie z minimalistycznymi standardami. Znajduje się on w hiszpańskiej Walencji i zdecydowanie odróżnia się od sąsiadujących z nim budynków w stylu śródziemnomorskim. Zapraszamy do oglądania!