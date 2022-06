6 rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę budując dom energooszczędny!

Najprostszym sposobem na stosunkowo tani dom w budowie i eksploatacji, jest zrezygnowanie z dużej przestrzeni. Bez względu na to jak ciepły zbudujemy dom, jego koszty ogrzewania będą wzrastały wraz z przestrzenią, którą będzie trzeba ogrzać, dlatego zaleca się budowę mniejszych rozmiarów. Aby zredukować zapotrzebowanie na ciepło należy zminimalizować jego straty. Utrata ciepła jest często efektem jego przenikania przez przegrody zewnętrzne budynku, czyli: ściany, dach, podłogi, okna i drzwi. Z tego powodu im mniejsza będzie powierzchnia przegród, tym zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło. Z tego względu przede wszystkim warto postawić dom o takim kształcie, który zagwarantuje jak najmniejszy stosunek przegród zewnętrznych do jego kubatury, co oznacza, że najlepszy kształt przyszłego domu to zwarta bryła, np. przypominająca sześcian. Zgodnie z badaniami, w domach piętrowych oraz tych z poddaszem użytkowym odnotowuje się znacznie mniejsze straty ciepła w przeliczeniu na 1m2, niż w przypadku domów parterowych. Dzieje się tak ze względu na to, że duża utrata ciepła odbywa się przed dach, gdzie w domach parterowych jego powierzchnia w stosunku do powierzchni użytkowej jest największa.

Jako iż słońce jest największym i niekończącym się źródłem energii, warto wykorzystać je do ogrzania domu. W tym celu należy postawić tak budynek, by promienie słoneczne jak najdłużej ogrzewały jego największą część, zatem największa elewacja domu powinna zostać usytuowana na południe, a najmniejsza na północ. Co więcej, na południowej stronie powinniśmy także zamontować większość przeszkleń, które zapewnią dotarcie promieni słońca do wnętrza domu.

Aranżacja powyżej została wykonana przez studio Anonimowi Architekci.