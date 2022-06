Dom pod Warszawą godny pozazdroszczenia!

Dziś zabierzemy Was do niezwykłego domu na podwarszawskim Wilanowie, który łączy w sobie najlepsze elementy tradycji i nowoczesności. Swoją zewnętrzną fasadą w piękny sposób nawiązuje do otaczającej go natury, a ciekawie zaaranżowane wnętrze emanuje stylem i oryginalnością. Za jego urządzenie odpowiedzialna jest właścicielka, a jednocześnie projektantka wnętrz Kasia Stando ze Stando Interior Design. Piękne zdjęcia wykonał Michał Skorupski.