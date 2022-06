Jak urządzać, aby wnętrze nie było przytłaczające?

Aura na zewnątrz robi się chłodna i przytłaczająca. Na przekór temu pomyślałam, że wspaniale byłoby mieć w swoim wnętrzu delikatną, eteryczną atmosferę. Większość z nas doskonale czuje się w miejscach „lekkich”, przytulnych, ale zarazem nie przytłaczających. O ile w większych przestrzeniach mieszkalnych efekt ten jest stosunkowo łatwy do osiągnięcia o tyle w niedużych mieszkaniach jest to mocno utrudnione. Nie zawsze mamy możliwość posiadania przestronnej przestrzeni odpowiednio doświetlonej światłem dziennym ale możemy spróbować zbliżyć się do tego ideału możliwie jak najbliżej. Bibeloty, stosy gazet, pólki z książkami, obrazy w ciężkich ramach, różnorodne ramki ze zdjęciami oraz pamiątki z wyjazdów to część życia większości z nas. Są to wspaniałe elementy będące odzwierciedleniem naszej duszy, pierwiastkiem „domowym” ale niejednokrotnie we wnętrzu robią atmosferę ciężkości i przepchania. W tym artykule postaram się przedstawić proste i skuteczne sposoby nadania przestrzeni „lekkości”, „świeżości” i „wpuszczenia powietrza” na salony. Zatem wykorzystajmy choćby jeden z poniższych sposobów: