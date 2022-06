6 wspaniałych dachów w Polsce

Projektując swój wymarzony dom często zastanawiamy się nad sposobem zamknięcia bryły. Efektowne wykonanie i pokrycie dachu to bardzo ważny aspekt zarówno estetyczny jak i użytkowy dlatego rzeczywiście jest to ważna decyzja. Dodatkowo koszt dachu to spora część całego kosztu budowy co nie ułatwia podjęcia decyzji. Materiał, którym pokryty jest dach ma bardzo istotne znaczenie dla domu oraz poddasza a dość często zostaje pomijany i niedoceniany w trakcie planowania budowy. Tymczasem to właśnie on determinuje trwałość oraz wygląd dachu, a także mniej oczywiste zagadnienia, takie jak poziom hałasu na poddaszu.

Nasi polscy architekci, i w tej dziedzinie potrafią stanąć na wysokości zadania. Choć nadal popularne są tradycyjne, czerwone dachy dwuspadowe po które sięga większość rodaków, w kraju nad Wisłą znajdziemy także projekty kreatywne, wyszukane i niczym nie ustępujące światowej architekturze. Zobaczcie 6 wyjątkowych polskich dachów.