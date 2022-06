Ciepło i przytulnie- Cacoon

Cacoon to bardzo praktyczny i funkcjonalny produkt, który pasuje do wielu pomieszczeń w domu- do salonu, do pokoju dziecięcego, czy do ogrodu lub na taras. Wzorowana na namiocie konstrukcja może zostać zawieszona do jakiegokolwiek sufitu, gwarantując łatwość przenoszenia i przewieszania. Dodatkowo zawiera kilka poduszek i koców, co czyni z niej idealną alternatywę dla kanapy dla gości.