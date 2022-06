Przekształcenie domu aby oszczędzić energię i pieniądze

Obiekt prezentowany w niniejszym Katalogu Inspiracji został niedawno poddany całkowitej metamorfozie. Głównym celem transformacji było ograniczenie zużycia energii we wnętrzu rezydencji, jak i w jej najbliższym otoczeniu. Cel osiągnięto i wspomniane zużycie jest teraz naprawdę minimalne. Podwójna izolacja ścian i sufitów, odpowiednio dobrany system chłodzenia, oświetlenie typu LED, ściany i podłoga pokryte betonem – to najlepsza i najkrótsza charakterystyka nowoczesnych posiadłości, w tym naszego budynku. Widoczna na zdjęciach rezydencja jest niczym skrzynia pełna skarbów i niespodzianek do odkrycia. To teraz obiekt do pokochania od pierwszego wejrzenia; obiekt oszczędny energetycznie! Przyjrzyjmy się mu zatem bliżej…