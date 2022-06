Pomysły na dekorację sypialni

Główna sypialnia nie musi być koniecznie największym pomieszczeniem w domu, ale nie oznacza to, że nie może być nadal stylowa i komfortowa. Ta ciepła, zmysłowa sypialnia została zaprojektowana przez Honeywerkz. Użyto w niej ziemistych odcieni brązu i beżu, co stwarza przytulną, spokojną aurę. Jeśli chodzi o psychologię kolorów, ludzie dobrze reagują na brąz, jako że przypomina nam on o naturze i odnowieniu. Biorąc po uwagę, iż sypialnia jest przestrzenią, w której chcemy odpocząć i naładować nasze baterie na kolejny dzień, brąz jest świetnym wyborem. Warto także zwrócić uwagę na teksturę ściany, która delikatnie współgra z wezgłowiem łóżka i sufitem.