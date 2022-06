Przed i po: industrialny loft w Paryżu

Większość ludzi posiada znikomą świadomość przestrzeni, co nie pozwala im wyobrazić sobie jak pusty dom będzie wyglądał umeblowany i udekorowany. Francuska projektantka wnętrz, Barbara Sterkers, odrestaurowała dawną przestrzeń fabryczną, która została przetransformowana w przyjazny dom. To co było zimne, szare i gołe jest teraz pełne życia, odważne i ciepłe. Dziś w homify wybierzemy się na wycieczkę po industrialnym lofcie w Paryżu oraz przyjrzymy się jego metamorfozie. Zapraszamy!