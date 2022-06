Nowoczesne łazienki

Coraz częstsze budownictwo domów z płaskimi dachami, postawiło projektantów przed nowym wyzwaniem i sposobem doświetlania pomieszczeń poprzez okna w suficie. Jest to doskonały pomysł na uzyskanie dostępu do naturalnego światła, które daje poczucie przestrzeni i świeżości co jest nie do zastąpienia szczególnie w małych pomieszczeniach narażonych na wilgoć- takich jak łazienki.