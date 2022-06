Boże Narodzenie na całym świecie- Wielka Brytania

12 dni świąt to coś, o czym słyszymy każdego roku, ale co to takiego jest dokładnie? To chrześcijańska celebracja rozpoczynająca się w dzień Bożego Narodzenia i trwająca aż do 6 stycznia, podczas której świętuje się narodziny Jezusa, jako Syna Bożego. Jest to okres ucztowania i pomimo, iż nie jest powszechnie celebrowany, wiele jego elementów istnieje do dziś, np. rozbieranie choinki dwunastego dnia. Według tradycji chowanie ozdób świątecznych przed 6 stycznia przynosi pecha.