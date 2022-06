Boże Narodzenie na całym świecie- Hiszpania

Koniec roku obchodzony jest hucznie, tak jak i w większości krajów świata. Noc pełna przepychu, pięknych strojów kończy się zwykle mniej wyniośle i pokaźnym kacem. Jednak to co wyróżnia mieszkańców półwyspu Iberyjskiego, to tradycja 12 winogron. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest do końca znane ale powszechnie przyjęty został on na początku XX wieku, kiedy to właściciele winnic i rolnicy rozpoczęli tradycję spożywania 12 winogron na rozpoczęcie nowego roku (po jednym na każdy nadchodzący szczęśliwy miesiąc). Ten dosyć młody zwyczaj, przyjął się bardzo szybko i do dziś w każdym hiszpańskim domu i w każdym mieście przez 36 sekund trwania 12 uvas trwa absolutna cisza, którą przerywają dzwony wybijającego 12 godzinę zegara. Cisza, którą kończą wesołe vivaty i noworoczne uściski.