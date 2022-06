Trendy w dekoracji domu na 2015

Neutralna szarość znajduje się wysoko na liście przyszłorocznych trendów dekoratorskich. Przykładem tego jest tez zestaw zaprojektowany przez Tori Murphy. Szary to świetny kolor, jako że pasuje do niezliczonej ilości odcieni, od jaskrawego neonu po wyciszone pastele. Łatwo go także połączyć z innymi odcieniami szarości.Te podobne, aczkolwiek różne wzory i odcienie świetnie ze sobą współgrają. Kluczowe w tym zestawieniu jest trzymanie się takiej samej bazy kolorystycznej- każdy rodzaj szarości na zdjęciu ma niebieską bazę, co jest zasadniczym czynnikiem sprawiającym, że są one do siebie perfekcyjnie dopasowane.