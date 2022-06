9 pomysłów na rustykalną kuchnię marzeń

Wieszanie różnego rodzaju ozdób na ścianę to charakterystyczny element rustykalnych przestrzeni. Suszone zioła, wzorzyste talerze czy folklorystyczne detale to rzeczy, które nasi pradziadkowie wykorzystywali w celu udekorowania kuchni. Tak pozostało do dziś – jeśli chcecie iście wiejskiego i klimatycznego miejsca w swoim domu zacznijcie od czerpania inspiracji i pomysłów z domu Waszych pradziadków. Zapewniamy Was, że to właśnie w ich domach znajduje się prawdziwa kopalnia kreatywności!