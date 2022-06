10 super pomysłów na rośliny w domu!

Te małe rośliny są niezwykle wrażliwe. Wymagają one rozproszonego dostępu do promieni słonecznych, nie można również zapomnieć o ich podlewaniu. Aby rozwijały się one jak najpiękniej, należy wilgotną ściereczką czyścić ich liście z kurzu i unikać dotykania ich brudnymi rękami. Możecie się zastanawiać, po co w takim wypadku trzymać w domu tak wymagające rośliny. To proste! Ich nietuzinkowy wygląd urozmaici całe wnętrze, nadając przestrzeni eleganckiego i ożywczego charakteru. Wzbogacą one nowoczesne pomieszczenie, nadając mu oryginalności i delikatności zarazem. Rośliny te można wyeksponować na szafkach, bądź stołach, ewentualnie wyznaczyć dla nich specjalną półkę i tym sposobem przekształcić wygląd ściany, tak, jak zrobili to projektanci z HO Arquitectura de Interiores.