Pomysły na prezenty pod choinkę- dekoracje łazienkowe

Ten stojak, wbrew temu co widać na zdjęciu, nie musi koniecznie służyć do trzymania na nim rolek papieru toaletowego. Może także być wieszakiem na ręczniki, gąbki, lub cokolwiek innego, co w łazience wymaga powieszenia. W kształcie drzewa, wygląda niezwykle dekoracyjnie, a liczne gałęzie nadają mu silny aspekt praktyczny. Co za innowacyjne podejście do przechowywania papieru toaletowego!