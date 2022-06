Zielona łazienka – 11 pomysłów!

Co sądzicie o naturalnych roślinach w łazience? Zaaranżowane z takim kunsztem jak w powyższej, dosłownie zielonej łazience, tworzą klimat autentycznego spa. Naturalne kamienie i wieszak z bambusa to kompozycja, która przybliża nas do egzotycznych miejsc, zabiera do afrykańskiej puszczy. Zielona łazienka nie musi kojarzyć się jedynie z użycie zielonych mebli czy dodatków. Wyzwanie zaprojektowania zielonej łazienki można potraktować dosłownie i nie tyle nawiązać do natury ale sięgnąć do je bogactwa bezpośrednio. Pamiętajmy, że decydując się na takie rozwiązanie będziemy musieli zadbać szczególnie o rośliny, które narażone na wzmożoną wilgoć nie są łatwe w utrzymaniu. Jeżeli zatem chcemy aby dekoracja wyglądała świeżo, zapewnijmy rośliną odpowiednią ochronę oraz zdecydujmy się na takie gatunki, które dobrze będą znosić te specyficzne warunki.