Niesamowity pomysł na camping- Tentsile

Nie tylko niesamowite przeżycie spania w powietrzu łączy się z tym wiszącym namiotem- rozwiązuje on także problem z leżeniem na często twardej, pokrytej kamieniami i gałęziami ziemi, od której ciągnie chłodem. Takie rozwiązanie to doskonała alternatywa dla tych, poszukujących wygodniejszych rozwiązań campingowych. Namiot ten jest w stanie pomieścić 3 osoby, a można go połączyć z dwoma innymi w regularny trójkąt. Dzięki mocnym linom i systemie wspierającym, jest to bezpieczny i wygodny sposób na spędzenie nocy w chmurach.