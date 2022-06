W zgodzie z naturą: 11 niepowtarzalnych obiektów

Choć może niektórym z Was wydawać się mogło, że zbudowanie budynku na zboczu górskim jest niemożliwe, prezentowana rezydencji jest najlepszym dowodem na to, iż nie ma rzeczy nie do zrobienia. Przyleganie bezpośrednio do zbocza oraz zdominowanie przez styl rustykalny – nic dodać, nic ująć.