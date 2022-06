9 szaf do małych mieszkań

Aranżacja małego mieszkania to olbrzymi problem. Przede wszystkim musimy skoncentrować się na rozsądnym i kreatywnym zagospodarowaniu każdego wolnego centymetra powierzchni użytkowej. Nasza mała przestrzeń mieszkalna powinna być funkcjonalna, pakowna i komfortowa. Dzięki temu stworzymy sobie odpowiednie warunki do życia. Od czego zacząć? Jednym z najważniejszych mebli, który służy nam głównie do przechowywania i składowania rzeczy jest szafa. Chyba każdemu marzy się szeroka, pakowna szafa z lustrami aż po sam sufit, w której moglibyśmy przechowywać masę bibelotów. Niestety nie zawsze powierzchnia mieszkania pozwala nam na aranżację takowej, wtedy chętnie pomożemy i podpowiemy jaka szafa najlepiej sprawdzi się w małym mieszkaniu.