7 sprawdzonych materiałów na podłogę do łazienki!

Czy podłoga w łazience wykonana z marmuru to dobry pomysł? Marmur jest najbardziej szlachetną skałą, a płytki wykonane z niego są eleganckie i mają piękną barwę. Występuje w wielu kolorach, od bieli, brązu po czerń. Jednolita powierzchnia oraz jego połysk bardzo dobrze prezentują się prawie w każdym wystroju, na podłodze w łazience sprawdzi się doskonale. Jeśli tylko chcemy, możemy go wykorzystać na niemalże każdej powierzchni w łazience, podobnie jak na załączonej powyżej pięknej aranżacji. Marmur ładnie łączy się prawie ze wszystkimi materiałami, takimi jak: szkło, metal, drewno a nawet ze złotem. Niestety jest on wrażliwy na zaplamienia i źle znosi działanie kwasów, detergentów i mydła. W jego utrzymaniu należy używać specjalnych zapraw do montażu i zabezpieczyć go preparatem do marmuru. Aby zachował swój piękny wygląd musimy go samodzielnie intensywnie regularnie pielęgnować. Marmur występuje w różnych odmianach i w różnych stopniach twardości. Najlepsze płytki z marmuru do położenia w łazience są grubości 1cm, grubsze 2-3 cm strzępią się i pękają podczas cięcia.